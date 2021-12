Destaque na última partida, Hélder ganha espaço no Bahia

Os profissionais da imprensa que fazem a cobertura diária do Bahia sabem o quão difícil é entrevistar o volante Hélder. Introspectivo, o piauiense com jeitão de mineiro é avesso a microfones e câmeras.

Para se ter uma ideia, desde sua chegada ao clube - em junho de 2010 -, após a entrevista de praxe de apresentação, ele esteve uma única vez na sala de coletiva do Fazendão, a pedido (leia-se ordem) do então técnico René Simões.

Falar, apenas no campo: no intervalo ou quando já encerrada a partida. Na quinta-feira, 13, porém, no desembarque da delegação tricolor após o 1 a 1 com o Sport, algo surpreendente: via-se um Hélder menos tímido, mais brincalhão, exibindo sorriso contagiante. Não era para menos. Ele foi o autor do gol salvador do empate - seu primeiro no certame - e recebeu o calor da torcida que aguardava o time no saguão do aeroporto.

Ao deparar-se com a reportagem do ESPORTE CLUBE, como um ágil pugilista, ele se esquivou da primeira pergunta. Alegou que precisava fazer treino regenerativo no Fazendão. Com certa insistência, baixou a guarda. A solicitude, raramente vista outrora, tem explicação. Assim como o Bahia - invicto há seis jogos -, o camisa 68, número escolhido em homenagem ao ano de nascimento da mãe, também vive boa fase.

Polivalente - Hélder chegou ao clube em 2010 e já atingiu 101 jogos pelo Esquadrão de Aço. Desde então, já atuou como meia, volante e até lateral-esquerdo. Por sinal, nesta última posição jogou improvisado em nove das 21 partidas que fez na Série A. Versatilidade que lhe rende não apenas elogios, mas a confiança dos treinadores.

Porém, exigente consigo mesmo, um dos motivos pelo qual justifica a timidez, Hélder acredita que precisa evoluir muito. "Não sou chegado a entrevistas. Prefiro trabalhar e desempenhar meu papel em campo. Em 2010, muitos desconfiavam de meu futebol e fui premiado com o acesso. Em 2011, oscilei. Tive um mau momento, com expulsões seguidas. Este ano, estou dando a volta por cima e espero continuar assim", prevê o futuro papai.

Papai coruja - Ele soube da novidade no dia do duelo contra o Sport. Por telefone, a esposa Paloma, que é de São Luis (MA), deu a notícia. Segundo Hélder, a ficha ainda não caiu. "Tomei um susto. É sensacional! Queria tanto... Quando fiz o gol, resolvi homenageá-los (a esposa e o bebê). Aí, saiu a comemoração. Peguei a bola e coloquei debaixo da barriga", lembra, sorridente.Pai de primeira viagem, Hélder garante não ter preferência quanto ao sexo do bebê. Evidências, no entanto, deixam claro que o jogador será muito coruja. Bastou o cel

ular tocar para a entrevista ser interrompida. "Peraí, é o telefone. Deixa eu ver se é ela (a esposa).... Não é, não. Fico preocupado. Quero saber se ela se alimentou direitinho, como está o bebê... Quero chegar logo em casa para cuidar, agora, de minhas duas paixões", derreteu-se.

