Destaque em 2017, goleiro do Bahia mira a Libertadores

Neste domingo, 15, o Bahia inicia contra o Internacional, às 16h, no Beira Rio, a disputa do Campeonato Brasileiro de 2018. A equipe tricolor busca superar a campanha do ano passado, quando chegou a sonhar com a classificação para a Libertadores, mas acabou terminando o Brasileirão em 12º lugar.

Um atleta que guarda boas lembranças do Brasileirão de 2017 é o goleiro Douglas. Pelo Avaí, o atleta foi o principal jogador da equipe, e apesar do rebaixamento do time catarinense, o arqueiro se destacou individualmente e acabou vindo para o Bahia, como parte da venda do lateral Juninho Capixaba para o Corinthians, que era dono do passe do atleta.

Questionado sobre as pretensões do Esquadrão para a temporada, Douglas afirmou que ainda é cedo para afirmar o que o time pode alcançar no campeonato, mas disse que a equipe está confiante para buscar uma boa campanha.

“É muito cedo para colocar um fardo sobre nossas costas porque a gente ainda não é capaz de dizer. Mas a gente está muito confiante para o Brasileiro. A equipe foi montada com o propósito de fazer um grande Brasileiro, conquistar a nossa região Nordeste. A gente está muito confiante e espera conseguir uma classificação para a Libertadores. É muito cedo para dizer onde a gente vai chegar. Mas a gente quer coisas grandes esse ano, com certeza”.

Nesta sexta-feira, 13, o Bahia retornou da Bolívia, onde foi derrotado por 1 a 0 pelo Blooming na estreia pela Copa Sul-Americana.

Na logística escolhida pela comissão tricolor, o elenco não retornou para Salvador. A equipe ficou em São Paulo, onde o Tricolor treina neste sábado, 14, pela manhã, no CT do Corinthians. Na parte da tarde, o grupo embarca para a capital gaúcha.

