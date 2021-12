Destaque do Bahia, volante Patrick renova com o Esquadrão até 2022

Principal destaque do Bahia nesse início de temporada, o jovem volante Patrick de Lucca renovou nesta quinta-feira, 25, seu contrato com o Esquadrão. O antigo vínculo do jogador se encerrava no próximo mês, em abril de 2021, mas foi estendido até dezembro de 2022.

Natural de São Paulo, o meio-campista de 21 anos chegou ao Tricolor baiano no ano passado, com o intuito de integrar o grupo sub-20. Pelo Esquadrãozinho, Patrick foi uma das peças chaves da equipe que chegou até a final da Copa do Brasil na categoria, sendo promovido ao time principal logo na sequência.

No time profissional, o volante disputou as três últimas partidas do Bahia pelo Brasileirão Série A, quando o time garantiu a permanência na elite. Nesta temporada, ele já disputou cinco partidas com direito a dois gols, contra Botafogo-PB e Sport, pela Copa do Nordeste.

Até o momento, Patrick disputou um total de oito partidas com a camisa tricolor e balançou as redes duas vezes.

adblock ativo