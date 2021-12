Destaque do Bahia na temporada, Artur dá adeus ao clube

Um dos principais jogadores do Bahia na temporada, o atacante Artur Victor se despediu do Tricolor nesta terça-feira, 10, através das redes sociais. O jogador estava emprestado ao Esquadrão pelo Palmeiras, e a tendência é que ele seja utilizado pelo clube paulista em 2020.

"Não podia deixar de falar com lágrimas nos olhos o meu muito obrigado ao EC Bahia. Clube que me acolheu, que se tornou o clube que mais defendi na carreira, e onde tive um ano muito bom e pude voltar a realizar o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. A torcida apaixonante e aos anjos que me cercaram e apareceram nos momentos em que estava precisando, também quero dizer muito obrigado de coração por tudo... literalmente tudo, atletas, comissão, staff... eu só tenho a agradecer pela convivência e pelos ensinamentos! Vou levar para minha vida inteira esse clube no coração e com o sentimento de que todo ciclo tem um recomeço. Espero um dia voltar e conquistar mais títulos com essa camisa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por tudo!", postou o jogador.

O atacante de 21 anos chegou ao Bahia em janeiro de 2019 por empréstimo do Palmeiras. Pelo Tricolor, Artur disputou 55 partidas, marcou 10 gols e deu 10 assistências. O jovem também foi importante na campanha do Bahia no Brasileirão, onde marcou 7 gols e foi o vice-artilheiro do time no campeonato, atrás apenas de Gilberto.

Artur também foi importante na campanha do Bahia na Copa do Brasil, ajudando a equipe comandada por Roger Machado a chegar às quartas-de-final do torneio.

As atuações do jovem atacante pelo Bahia o levou a ser convocado pelo técnico André Jardine para a Seleção Brasileira Olímpica. Artur foi convocado duas vezes, e atuou três vezes com a camisa da 'Amarelinha', mas não marcou gol

Artur foi o responsável pelo último gol do Bahia na temporada contra o Fortaleza no último domingo, 8, no Castelão, em Fortaleza.

