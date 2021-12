Destaque, Danilo Pires já mira futuro no Esquadrão

Mesmo não tendo feito nenhum gol ou dado assistência no triunfo tricolor de domingo, por 3 a 2, sobre a Juazeirense, o volante Danilo Pires teve sua ótima atuação reconhecida pela torcida.

Na enquete 'Craque da Galera', realizada pelo clube via Twitter, o jogador ficou muito próximo de Hernane, autor de dois tentos, como destaque da partida. Teve 45% dos votos até as 18h30 desta segunda-feira, 1º contra 48% do Brocador e 7% de Edigar Junior, que anotou o outro gol do Bahia.

"Fico feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Fiz realmente um bom jogo e tenho certeza de que vai ser um ano maravilhoso", prevê Danilo, que está emprestado pelo Santa Rita-AL ao Esquadrão até o fim desta temporada.

Mas ele já pensa em estender sua história no Tricolor: "Se dependesse só de mim, tinha assinado por mais tempo. Espero continuar nesse ritmo, jogando bem, pra gente renovar no final do ano".

De acordo com o gerente de futebol do Bahia, Éder Ferrari, o contrato de Danilo tem cláusulas que dão preferência ao clube em caso de compra - com valor estipulado, mas não revelado - ou renovação de empréstimo. Gestor de futebol do time alagoano, o empresário João Feijó confirma a informação e acrescenta: "Danilo sempre se destacou aqui e é uma das nossas promessas no mercado. Espero que o Bahia suba e ele vá bem. Se isso acontecer, há duas opções: ou ele fica no clube ou faremos negócio para fora do Brasil".

Uma das peças importantes do Santa Cruz na Série B de 2014, na qual marcou sete gols, o maranhense se destaca pela capacidade de conciliar funções defensivas e ofensivas. "Acho a função que Elias faz no Corinthians muito interessante. Ele se infiltra e marca muitos gols. É o que fiz no Santa Cruz e espero repetir aqui. Quero chegar sempre no ataque usando minha força, como o professor Doriva tem pedido", explica.

O jogador tenta a recuperação após um 2015 apagado no Atlético-MG: "Lá, tinha uma concorrência de nível muito alto. Batalhei, mas não consegui meu espaço. Por isso, busquei novos objetivos".

Folga aos titulares

Danilo Pires e os demais atletas que jogaram por mais de 45 minutos no domingo tiveram folga desta segunda. Já os reservas participaram de um treino técnico de posse de bola, em campo reduzido, no Fazendão. Nesta terça, 2, às 8h30, o time volta às atividades no CT em Itinga com o elenco completo.

De volta das curtas férias concedidas aos meninos do sub-17 que chegaram às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Cristiano fez seu primeiro treino com o grupo no trabalho de adaptação ao profissional.

adblock ativo