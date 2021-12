Destaque contra o Botafogo, Capixaba exalta trabalho de Mano Menezes

Um dos destaque do Bahia no triunfo por 2 a 1 diante do Botafogo, no meio de semana, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba analisou o seu desempenho nos últimos jogos do Esquadrão e aproveitou para elogiar o trabalho que vem sido desenvolvido pelo técnico Mano Menezes.

De acordo com o defensor, ele reconheceu que existiu uma oscilação no seu desempenho no decorrer dos últimos jogos. No entanto, Capixaba falou que o foco principal trabalhado está em manter uma regularidade positiva nas partidas e que tem conseguido espaço para progredir nas jogadas de ataque.

"Em vários jogos essa liberdade tem acontecido. Essa saída de dois volantes ajuda um pouco, quando a gente sobe, o volante faz a nossa. Nos dá mais liberdade. No jogo contra o Botafogo, foi mais visível que nos últimos jogos, fui feliz e pude ajudar a equipe [...] Acredito que tenho oscilado em alguns jogos. Fiz boas partidas no passado. Mas continuei trabalhando para corrigir, para manter a regularidade. A gente trabalha no dia a dia, e creio que o time inteiro ganhou confiança", avaliou.

Antes do resultado positivo contra o Botafogo, o Bahia enfrentava um jejum de nove jogos sem saber o que era vencer. Nesse período, houve a troca de treinadores entre Roger Machado e Mano Menezes e, segundo o lateral-esquerdo, o novo comandante tem conseguido melhorar a postura do time em campo, mesmo nos jogos em que o triunfo não veio.

"Mano chegou faz quatro jogos, o time se comporta de forma diferente. Isso afeta no nosso desempenho e no meu desempenho. Acredito que, nos últimos jogos, que o triunfo não veio, a equipe se comportou bem. Faltava o triunfo para coroar. Acredito que ele vem agregando bastante com o trabalho dele. Isso nos dá confiança no prosseguimento do campeonato", pontuou Juninho Capixaba.

Com o fim da série de resultados negativos, o defensor foi questionado sobre o que se pode esperar do Bahia daqui para frente. Segundo ele, apesar do período turbulento, a vitória sobre o Alvinegro carioca trouxe mais confiança ao plantel que busca se reabilitar na competição.

"Acredito que o torcedor pode sempre esperar um Bahia vencedor. Passamos por um momento de turbulência. Acredito que não só o Bahia passou, quase todas as equipes devem passar, umas mais outras menos. O torcedor pode sempre esperar o melhor da gente. Esse triunfo contra o Botafogo nos deu confiança. Agora é erguer a cabeça, acreditar que esse momento já passou e dar sequência no campeonato", garantiu.

Por fim, Capixaba falou sobre sua expectativa para o duelo deste domingo, contra o Sport. "Todas as partidas do Brasileiro são difíceis. Vamos encontrar um dos nossos rivais do Nordeste. O Sport, equipe que também vem bem, tem sido um adversário complicado fora de casa, se comportado bem nos jogos. É uma equipe que virá forte, esperamos um jogo difícil, mas se Deus quiser vamos conquistar os pontos", concluiu.

