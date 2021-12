Desfalcado, Bahia encara jogo "de seis pontos" com Coritiba

O Bahia encara neste domingo, 14, às 16h, mais uma "parada dura" típica da Série A do Brasileirão. Sem vencer há dois jogos e novamente ameaçado pela zona de rebaixamento, o Esquadrão de Aço visita o Coritiba, no Couto Pereira, num jogo que pode valer os famosos "seis pontos" do futebol.

Tudo porque tricolor e alviverde estão empatados em pontos na tabela da Série A: 37 pontos para cada. O Coxa, porém, encontra-se na 15ª colocação, por ter dois triunfos a mais, enquanto o Esquadrão ocupa a 16ª posição, a primeira fora da zona da degola. A distância para o Z-4, no entanto, ainda é confortável: oito pontos, já que o Sport encontra-se com 27.

Ainda assim, o triunfo neste domingo é de suma importância para o Bahia. Se vencer no Couto Pereira, o Bahia não apenas dispara na classificação - pode alcançar até a 10ª posição -, como também deixa um adversário direto para trás.

O técnico Jorginho, porém, terá problemas para armar o time. São nada menos que seis desfalques no elenco, contando com jogadores fundamentais como Titi, Souza, Helder e Gabriel. Mais uma prova de superação para o grupo tricolor, que vem mostrando determinação neste returno de Brasileiro.

Bahia - Para o confronto, Jorginho não conta com a dupla de zaga titular, Titi e Danny Morais, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No lugar deles, o treinador deve optar por Alysson e Lucas Fonseca, mesma zaga que participou do triunfo por 2 a 0 fora de casa sobre a Ponte Preta, pela 17ª rodada.

No meio-campo, o desfalque é do volante Helder, que se machucou diante do Fluminense. Para o lugar do jogador que vinha sendo o cérebro do time, nada melhor que um pentacampeão do mundo: Kleberson deve ganhar mais uma oportunidade como titular do Esquadrão.

No ataque, o maior número de baixas: Souza e Elias estão machucados e Gabriel, revelação do time, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para formar a dupla que enfrenta o Coxa, Jorginho deve optar entre Cláudio Pitbull, Lulinha e Jones Carioca. O mistério só deve ser resolvido minutos antes do jogo.

Coritiba - Em meio às especulações de retorno do ídolo Alex (ex-Fenerbahce) à equipe, o Coxa quer evitar a qualquer custo o descenso para a Série B. O veterano já declarou que não deseja atuar pela Segunda Divisão no ano que vem e vai levar isso em consideração na sua escolha.

O principal desfalque será do volante Willian. Chico e Júnior Urso brigam pela vaga, com maiores chances para o primeiro. Na zaga, o técnico Marquinhos Santos terá o retorno da dupla titular Demerson e Escudero, mas Cleiton, que fez boa partida contra o Palmeiras, também briga por uma das vagas.

