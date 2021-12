Desejo de Romagnoli de ficar complica negociação

A tão sonhada contratação de Leandro Romagnoli pelo Tricolor pode 'melar'. Segundo informações do Diário Olé, da Argentina, o meia voltou atrás na negociação e deseja agora permanecer no San Lorenzo pelo menos até o final da Libertadores.

"Gostaria de ficar", teria declarado o jogador para o presidente Matías Lemmens, em reunião no clube ontem pela manhã. O problema é que, no mesmo encontro, 'El Pipi' teria admitido, segundo o Olé, que já assinou um pré-contrato com o Tricolor - informação que já tinha vazado na imprensa baiana - e que teria de mudar de clube no final de junho. Além disso, já teria recebido um adiantamento de US$ 50 mil do Bahia para garantir a transferência.

Diante disso, a estratégia do 'El Ciclón' seria pelo menos segurar o atleta até as finais da Libertadores, nos dias 8 e 13 de agosto, um mês após o fim do contrato. O clube argentino pretende até entrar na Justiça caso seja necessário. No entendimento do San Lorenzo, o atual vínculo encerraria no final da temporada, e como se trata de um ano de Copa do Mundo, o calendário seria estendido.

A diretoria do Bahia se recusa a falar sobre o assunto. "O caso Romagnoli já deu muitos problemas, e por isso estamos nos calando", declarou o assessor especial da presidência, Sidônio Palmeira, que afirma que o Esquadrão não foi procurado nem por Romagnoli e nem pelo San Lorenzo sobre a possível desistência.

A posição do clube, no entanto, pode ser antecipada pela visão do diretor de futebol do Tricolor, Ocimar Bolicenho. Ele alega que ainda não estava no Bahia quando o acordo com Romagnoli foi fechado, por isso não poderia falar oficialmente. Mas, ainda assim, possui uma opinião sobre o assunto. "Segurar até meados de agosto por um jogador é inadmissível. Entendo que o Bahia tem que fazer de tudo para que o acerto seja respeitado", disse.

O advogado trabalhista da área esportiva Fábio Cruz, lembra que outras soluções são possíveis para o caso, como pagar ao Bahia uma multa de não cumprimento do pré-contrato. "Nenhum jogador que está com pré-contrato é obrigado a segui-lo. Geralmente, se estipula uma multa para que ele seja quebrado", explica o jurista. Assim, o Tricolor nada poderia fazer em resposta.

Outra saída seria um aditivo contratual. Nesse caso, os clubes teriam que entrar em acordo - geralmente financeiro - para que o jogador permanecesse na Argentina por mais alguns dias. "Não conheço a legislação de lá, mas no Brasil seria possível assinar por mais três meses (tempo mínimo) e rescindir pouco antes", afirma o advogado.

adblock ativo