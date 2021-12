Desejado pelo Bahia, zagueiro Messias acerta com o Ceará

Acabou o mistério. Desejado pela diretoria do Bahia, o zagueiro Messias foi anunciado oficialmente, na noite desta quarta-feira, 24, através das redes sociais, como o novo reforço do Ceará para a temporada 2021. Em sua conta do Instagram, o defensor de 26 anos se despediu do América-MG, clube que defendia desde 2015.

“Foram anos de muita felicidade e realização. Me sinto orgulhoso em ter nascido para o futebol vestindo estas cores. Deixo o clube sabendo que mais do que colegas de trabalho, eu fiz irmãos. Agradeço a todos por acreditarem no meu trabalho”, escreveu Messias.

Os valores da negociação não foram revelados. No entanto, as tratativas envolveram a aquisição de 50% dos direitos do jogador por parte do Vozão, enquanto a outra metade permanece com o Coelho.

Messias pode ser considerado o terceiro “chapéu” tomado pela diretoria do Tricolor durante a janela de transferência. Antes dele, o Esquadrão chegou a demonstrar interesse no atacante Jonas Toró, que pertencia ao São Paulo e acertou com o Sport, e no zagueiro Marcelo Alves, do Madureira que fechou com o Vitória.

Natural de São Mateus, no estado do Espirito Santo, o zagueiro é cria da base do clube mineiro desde 2015. Em 2019, ele chegou a ser emprestado para o futebol português, quando defendeu o Rio Ave, mas retornou ao Coelho logo no ano seguinte. Ao todo, foram 157 jogos pelo América-MG, além de oito gols marcados.

