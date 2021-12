Desde que voltou à Série A, Tricolor tem campanha expressiva na Fonte Nova

Para os mais pessimistas, uma estreia contra o ‘chato’ Corinthians de Fábio Carille, atual campeão paulista, é uma situação preocupante, é dar o ponta pé inicial na disputa da Série A do Brasileirão contra uma verdadeira pedreira. Assusta. Mas os números, desde que o Bahia voltou para a Série A, mostram totalmente o contrário e o jogo de hoje, às 16h, na Arena Fonte Nova, por incrível que pareça, é uma ótima oportunidade para começar o longo torneio com o pé direito.

Em casa, contra um adversário que vai disputar pelo topo da tabela, mas freguês em Salvador. É esse o cenário. O Bahia voltou à Elite nacional em 2017. De lá para cá, enfrentou o Corinthians duas vezes na Fonte Nova e saiu vencedor nas duas oportunidades. Em 2017, venceu por 2 a 0, com gols dos meias Vinícius e Régis. Na última temporada, o chileno Mena fez o único tento do jogo.

Historicamente, a vantagem corintiana é extensa. Ao todo, as equipes se enfrentaram 47 vezes, sendo 12 triunfos do Tricolor, contra 22 do Corinthians, além de 13 empates. O primeiro confronto ocorreu no dia 19 de setembro de 1968. Na ocasião, o time alvinegro venceu por 1 a 0, no Pacaembu, em jogo válido pela 1ª Fase do Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Força em casa

A partida contra o Corinthians vai muito além de apenas começar a competição conquistando os três pontos. É uma boa oportunidade do time, agora comandado por Roger Machado, mostrar o seu verdadeiro potencial. Mostrar que as eliminações da Copa Sul-Americana e da Copa do Nordeste foram deslizes, que a torcida pode esperar mais do elenco montado – o mais caro da história do clube. E deixar claro que, ao menos na Fonte Nova, o Bahia não dará mole para nenhum adversário.

E a força do Tricolor dentro de casa foi uma mística resgata desde o retorno à Elite. Para se ter ideia, em 2017, das 19 partidas dentro da Fonte, o Bahia venceu 10, empatou 4 e perdeu 5. No ano passado, venceu 10, empatou 7 e perdeu apenas 2 – Grêmio e Inter.

Ciente da necessidade de iniciar a competição com um resultado positivo, o técnico Roger Machado mostrou otimismo no potencial do time e confiança na presença em massa da nação tricolor.

“Expectativa é iniciar bem. São sete jogos até parada para a Copa América. Depois tem um período bom para treinar. Ideia é iniciar bem. Vamos estrear em casa, diante do nosso torcedor. Tenho certeza que o estádio vai estar cheio, e a gente quer conquistar triunfo. Como diria Vanderlei Luxemburgo: é pijama e treino. [Expectativa de] casa cheia. Estreia no Brasileiro, campeão Baiano, classificado na Copa do Brasil. Não tem outro cenário. Nosso torcedor nos incentivar”, comentou Roger Machado.

Retornos e ausências

Para o duelo contra o Corinthians, o Tricolor contará com o retorno do zagueiro e capitão Lucas Fonseca. Ele se recuperou das dores nas costas que o deixaram de fora do jogo diante do Londrina, na última quinta-feira, e tem presença garantida no time titular, no lugar de Xandão. Outro que volta à equipe é o volante Elton, que havia sido liberado da partida para resolver problemas particulares e também não jogo no meio da semana.

E quem tem chance de reaparecer e ficar à disposição de Roger Machado pela primeira vez é o goleiro Douglas. De acordo com informações da assessoria do Bahia, o jogador está totalmente recuperado das dores no músculo adutor na coxa.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o atacante Élber e o zagueiro Jackson, ambos contundidos. Douglas Augusto também está fora. O volante pertence ao time paulista e, por questão contratual, está impedido de entrar em campo nesta tarde.

Pelo Corinthians, Fábio Carille não poderá contar com o atacante Gustagol, o zagueiro Henrique e o volante Júnior Urso, todos tratando problemas na coxa direita.

