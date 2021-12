Descontraído, Bahia finaliza preparação para confronto no Nordestão

O Bahia finalizou neste sábado, 23, a preparação para o confronto com o Salgueiro, que acontece neste domingo, 24, às 18h, na Fonte Nova, em partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

A torcida marcou presença no treino que demonstrou a descontração dos atletas durante as atividades no campo. O famoso 'rachão' colocou frente a frente o time de Lucas Fonseca, Gilberto e Eric Ramires que venceu por 2 a 1 a equipe de Arthur Caíke, Flávio e Artur.

Em outro momento do treino, alguns atletas ainda aprimoram as bolas paradas com foco nas faltas frontais e cobranças de pênaltis. O goleiro Douglas, Nino Paraíba, Gregore e o meia Marco Antônio ficaram na academia do clube. Já o atacante Iago, recuperado das dores na panturrilha, fez um treino físico no campo à parte dos demais atletas. Após o treino, o elenco seguiu para a concentração da próxima partida.

O Tricolor está na 6ª colocação do Grupo B no Nordestão, somando 9 pontos, tentando chegar à zona de classificação para a segunda fase da competição. Seu adversário, o Salgueiro, é o 3º colocado do Grupo A, com apenas 6 pontos.

