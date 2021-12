Desacreditada, Portuguesa aplica goleada no Bahia

Em péssima atuação na noite deste sábado, 31, no estádio Canindé, em São Paulo, o Bahia perdeu por 4 a 2 para a Portuguesa. Com um ritmo frénetico, o time da casa abriu 3 a 0 em menos de dez minutos ainda no primeiro tempo. A Portuguesa conseguiu controlar a partida por quase todo o primeiro tempo e boa parte do segundo.

Diferentemente dos últimos jogos da Portuguesa contra o Bahia, pela Copa Sul Americana, o time levou a campo força máxima e imprimiu desde o início seu ritmo. Com seus titulares, a equipe paulista mostrou estar num nível técnico acima do Bahia. Tocou melhor a bola que os baianos e foi efetivo no ataque. Contrariando a classicação, que apontava o favoritismo para o tricolor baiano.

Mesmo com o ótimo resultado, a Portuguesa ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube ainda é o 18ª colocado. Mas, inspira o torcedor da lusa a sonhar com um futuro melhor para o time na Série A. O Bahia tem situação confortavel na classificação, com 23 pontos. Entretanto, pode sair do G-10 ao término da rodada.

Para a próxima rodada, o compromisso do Bahia é contra o poderoso Cruzeiro, pela 17ª rodada, quarta-feira, 4, às 21h50. Já a Portuguesa recebe a Ponte Preta no Canindé, quarta feira, 4, ás 21 horas.

O Jogo

Com um início avassalador, a Portuguesa abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Em lance de escanteio, o zagueiro Moíses Moura subiu sozinho para botar a bola no fundo da rede do Bahia. Em seguida, Titi fez penalti em Gilberto, o mesmo não desperdiçou e ampliou o placar, aos 4 minutos. Passados mais dois minutos, coube de novo a Gilberto aproveitar o cruzamento de Rogério e fazer mais um. A Portuguesa goleava com apenas 6 minutos de jogo.

O Bahia atordoado, não conseguia produzir lances de perigo e a Portuguesa controlava a partida com facilidade. O técnico tricolor, Cristovão Borges, ainda tentou alterar o panorama da partida, ao realizar duas substituições, tirando Rafael Miranda e Marquinhos Gabriel para a entrada de Wiliam Barbio e Diones. Mas o jogo pouco mudou, até o final do primeiro tempo.

No começo do segundo tempo, o Bahia teve a chance de diminuir a vantagem da Portuguesa. Ferdinando botou a mão na bola dentro da área e Fernandão fez o gol. Mas a esperança do Bahia, logo foi freada por bergson, que havia acabado de entrar na partida, e tratou de dilatar o placar em favor do seu time.

Mesmo com belo gol de Wallyson, em chute fora da área, o Bahia não chegou a ameaçar a vitória da Portuguesa até o fim da partida. Os paulistas tiveram tranquilade para segurar o resultado e impedir que o time repetisse os vacilos em momentos finais dos jogos.

