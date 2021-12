Derrotado em casa, Bahia volta à zona do rebaixamento

Jogando um futebol inexpressivo, o Bahia decepcionou a torcida presente na Fonte Nova neste domingo, 12, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrentando a embalada Chapecoense, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0. Tiago Luís fez o único gol do jogo.

O fantasma da zona de rebaixamento volta a assombrar o time comandado por Gilson Kleina, que se mantém com 30 pontos e é o 17º na tabela da competição. O Tricolor foi ultrapassado pelo rival Vitória (16º), que bateu o Sport, por 2 a 1, em Recife.

E para o próximo duelo do Brasileirão, o Bahia não terá moleza, já que irá encarar o São Paulo, sábado, 18, no Morumbi.

O jogo

Os times fizeram um primeiro tempo sonolento. O Bahia abusava de cruzamentos com Railan pela linha de fundo, enquanto a Chapecó se armava para jogar de contra-ataques.

Quem mais tomava a iniciativa de marcar o gol era o time visitante. Leandro e Abuda foram os primeiros a testar Marcelo Lomba com chutes de fora da área. E foi com um arremate de longe que Tiago Luís abriu o placar da partida, aos 38 minutos.

O Bahia continuava com um meio-campo deficiente, que não marcava e nem criava. No segundo tempo, o técnico Gilson Kleina tentou dar mais velocidade ao Tricolor colocando Willian Barbio no lugar de Henrique, que teve um péssimo desempenho em 45 minutos.

Aos seis minutos, Tiago Luís autor do gol, tomou o segundo amarelo na partida e foi expulso após empurrar Lucas Fonseca sem bola.

Com um homem a mais, o Bahia começou a encontrar espaços, porém ainda pecava no último toque e na finalização. Kieza e Uelliton tiveram as chances mais claras de marcar o tento de empate, mas esbarraram no 'paredão' Danilo, que segurou o resultado da partida.

