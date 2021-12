Derrota para o Sport deixa Bahia mais longe da Libertadores

Sabe aquele time acometido de grave doença que trilhava, no início do segundo turno, seu caminho de volta para a Série B? Pois é. Após melhora, ele teve uma recaída neste domingo, 19, de maneira inédita sob o comando de Paulo César Carpegiani.

No pior jogo da ‘era Carpé’, o Bahia levou 1 a 0 (foi pouco) do Sport na Ilha do Retiro e ficou mais longe do G-7, grupo que confere vaga à Pré-Libertadores de 2018: a três pontos de distância.

No próximo domingo, 26, o Tricolor entra em campo pela penúltima rodada em sua partida derradeira na Fonte Nova neste Brasileiro. Com o retorno do volante Renê Júnior, que cumpriu suspensão contra o Sport, pega a Chapecoense às 18h.

Domínio do Leão

Diante de um Sport disposto a fazer o impossível para buscar um triunfo que manteria real sua chance de ficar na elite, o Tricolor lembrou muito aquele de meses atrás, que lutava contra o fantasma do rebaixamento. Encontrou sérias dificuldades para sair jogando e poderia ter sofrido ao menos um par de gols ainda no primeiro tempo.

Levou um tento solitário, mas, antes dele, até que teve momentos razoáveis. Aos nove minutos, Zé Rafael roubou bola no ataque e avançou perigosamente, mas chutou fraco. Aos 17, após bela arrancada de Juninho Capixaba parada por falta, Allione acertou a rede pelo lado de fora na cobrança. Foi a partir daí que o Rubro-Negro assumiu o domínio completo da partida.

Aos 19, Raul Prata cruzou, Edson afastou e, na sobra, Mena finalizou por cima. Três minutos depois, Zé Rafael foi desarmado nas proximidades da área defensiva e a bola ficou com Diego Souza, que, de frente para Jean, errou o alvo. Aos 24, Mena completou com perigo, de cabeça, um cruzamento de Raul Prata.

Passada a blitz, o Esquadrão já sofria menos, apesar de continuar apagado na parte ofensiva. Porém, seria merecidamente castigado aos 38 minutos, quando, após arremesso lateral, Diego Souza ganhou de Thiago Martins e tocou para o meio da área. André fez o pivô e Marquinhos – ex-Vitória – finalizou de canhota. A bola bateu na trave e entrou.

Com o gol sofrido, o Tricolor, que já tinha o meia Vinicius no lugar do lesionado volante Juninho, tentou ir para cima para não começar o segundo tempo em desvantagem. Edigar Junio até chegou perto do empate em chute de fora aos 41 minutos, mas a equipe teria mesmo de buscar a reação na etapa complementar.

O problema é que não demonstrou lá tanta evolução. Assustou mais do que no primeiro tempo, porém, contando com a diminuição do ímpeto do Sport. Aos 12 minutos, em sua segunda cobrança de falta na carreira em jogos oficiais, o goleiro Jean caprichou. Só que a bola também foi caprichosa e explodiu no travessão. Sete minutos depois, Eduardo cruzou para Mendoza, que, livre, se atrapalhou e chutou em cima da zaga.

Empolgado com a ligeira melhora do time, Carpegiani arriscou ao trocar o meia Zé Rafael pelo centroavante Hernane aos 26. A partir daí, entretanto (por coincidência ou não), o futebol tricolor terminou de vez.

Só não foi vazado novamente porque Jean voltou a exibir sua grande forma. Salvou em chutes de Raul Prata e Durval aos 35 minutos. E, na sequência, em cabeçada de Richely.

