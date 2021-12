Derrota para o Palmeiras aproxima o Bahia do rebaixamento

Os pessimistas que estavam prestes a jogar a toalha o fizeram depois de domingo, 2. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebeu o Palmeiras em um confronto direto da briga contra o rebaixamento e perdeu: 1 a 0 para o Verdão em plena Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o Tricolor continuou na mesma colocação, a 19ª. E também não aumentou sua distância para a primeira equipe que fora da zona. O Vitória, 16º, soma 34 pontos. O Esquadrão de Aço tem 31.

No entanto, o tempo é cada vez mais curto. Agora, faltam apenas seis rodadas para o final da competição e, segundo os cálculos dos especialistas, o Bahia precisaria ter desempenho de campeão para se salvar.

De acordo com o site Chance de Gol, do matemático Marcelo Arruda, este ano aquele time que atingir 43 pontos terá 95% de probabilidade de se salvar. Para chegar a esse número, o Tricolor precisaria somar 12 dos 18 pontos ainda em disputa. Ou seja, teria de, após um Brasileirão sofrível desde o início, ter aproveitamento igual ao do líder, Cruzeiro (66,7%), apenas na reta final.

Sequência dura

A tarefa parece ainda mais complicada após uma olhada na sequência derradeira de jogos do time. O próximo compromisso não assusta tanto: no domingo, visita o desinteressado Goiás.

Depois, entretanto, aparecerão pelo caminho rivais bem mais duros. Em casa, enfrenta Corinthians e Grêmio - ainda na luta pela Libertadores. Fora, pega os ameaçados Criciúma e Coritiba. O único 'sossego' seria concedido no duelo contra o Atlético-PR, sem aspirações, na Fonte. Mas quem conseguiria ser otimista hoje?

