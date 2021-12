Deputado petista quer inquérito contra o presidente do Bahia

Dois dias após o governo trabalhar no sepultamento da CPI de Futebol na Assembleia Legislativa, o deputado petista Zé Neto, líder da bancada da situação, ameaça agora ingressar com um inquérito civil no Ministério Público para investigar possíveis irregularidades no mandato de Marcelo Guimarães Filho à frente do Bahia. O documento deve ser entregue até a próxima terça, 21, às mãos do procurador-geral do órgão, Wellington César Lima e Silva.

Os pontos propostos para a investigação passam por transparência no clube, investimento dos patrocinadores e a notícia-crime formalizada em abril na Procuradoria Geral da República (PRG) que identificam supostos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha praticados pelo cartola.

"O Bahia é um patrimônio da sociedade e o melhor orgão para conduzir estas investigações é o Ministério Público. Os deputados de oposição queriam criar uma CPI do Bahia para atingir o governo, mas não estavam preocupados com a real situação do clube. Nós, sim, queremos uma investigado levada a sério", afirma o parlamentar.

Zé Neto diz ainda que o documento contará com a assinatura de todos os líderes da Assembleia. "Ninguém imaginava que a crise do Bahia tivesse essa repercussão tão grande. Foi uma surpresa para todos nós", aponta, sem antes revelar que é torcedor do Fluminense de Feira: "Sou um sofredor no futebol, por isso sei a aflição que as pessoas sentem quando veem seu clube amado mal das pernas".

Intervenção - O julgamento da suspeição do juiz Paulo Albiani, que deu sentença favorável à intervenção no Bahia, já tem data para ocorrer: 13 de junho. A apreciação da medida cautelar, liminar que barra o funcionamento da sentença, ainda não tem dia fixo, mas deve ocorrer no início de junho.

adblock ativo