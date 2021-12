Depois de investir no estreante Preto, Bahia aposta em Carpegiani

O poder sedutor da juventude. No Brasil e no mundo, está mais do que na moda apostar em técnicos de uma dita ‘nova geração’. O Corinthians lidera o Brasileiro com o estreante na profissão Fábio Carille, 44. O Bahia tentou ir na onda dois meses atrás, mas, nove jogos depois, anunciou a demissão de Preto Casagrande, 42, outro que debutava na função.

A sabedoria dos mais experientes. Ainda há quem acredite nela. Um exemplo, por ironia, é o mesmo Bahia, que nesta quarta, 4, definiu como substituto de Preto o veterano Paulo César Carpegiani para tentar salvar a equipe do rebaixamento nas últimas 12 rodadas da Série A.

Aos 68 anos, Carpé passa a ser o treinador mais velho em atividade nesta edição da Série A. Ele também é aquele que exerce a função há mais tempo. Logo após se aposentar no Flamengo de uma admirável carreira como jogador, iniciou no mesmo Fla, em 1981, uma igualmente gloriosa trajetória como técnico – sendo campeão mundial (81) e brasileiro (82) à frente do rubro-negro.

Agora, o gaúcho de Erechim (RS) vive um momento bem diferente em relação àquele de seus primeiros dias como treinador. Não trabalha em um clube desde 27 de fevereiro deste ano, há mais de sete meses, quando foi demitido do Coritiba. Seu último título conquistado foi em 2009, justamente o Campeonato Baiano pelo rival Vitória.

Carpegiani desembarca em Salvador no mais tardar na manhã desta quinta, 5, assina contrato até o fim do ano e já inicia os trabalhos para o confronto com o Palmeiras, em São Paulo, na semana que vem, dia 12 de outubro.

O Bahia ‘desperdiçou’ quatro possíveis dias de treino com o novo técnico desde o lamentado empate em casa com o Coritiba no sábado passado. No domingo, houve folga geral. Na segunda-feira, o presidente Marcelo Sant’Ana acompanhou o nascimento da filha. Na terça, o clube decretou a demissão de Preto Casagrande só às 22h. Ontem, fechou no fim da tarde com Carpé.

Pouco antes, havia tentado contratar Milton Mendes, mas não se chegou a um acordo. O novo treinador do time terá menos de uma semana (seis dias) para conhecer os jogadores e ajustar a formação tática até o embate com o Verdão.

Fora do “timing”

A diretoria argumenta que o ideal era ter apresentado o substituto de Preto até quarta, mas o “timing” dos acontecimentos teria atrapalhado. De acordo com a cúpula do clube, a mudança ocorreu por conta da piora da “performance” da equipe e também devido ao temor de uma possível entrada na zona de rebaixamento, o que dificultaria numa futura negociação para trazer um técnico.

O Tricolor ocupa atualmente a 13ª colocação, com 31 pontos, apenas um acima do grupo dos quatro últimos. O site Infobola aponta 32% de chance de queda para o time, que pode entrar na zona já na próxima rodada. Ao mesmo tempo, um triunfo seria capaz de levar o Bahia à metade de cima da classificação.

