Depois de frango, goleiro do Bahia exclui conta no Instagram

O goleiro Jean, apontado como o responsável pela derrota do Bahia na quarta, 22, diante do Ceará, não suportou a pressão depois do jogo e excluiu sua conta no Instagram logo depois da partida.

O jogo estava equilibrado com os dois times tentando balançar a rede, quando o meia Ricardinho chutou fraco e cruzado e Jean falhou, deixando a bola passar entre suas pernas.

O frango deixou o Bahia em desvantagem para o jogo de volta na próxima quarta, 29, em Fortaleza, no Ceará. O tricolor terá que vencer o Ceará. Se fizer apenas um gol, a partida será decidida nos pênaltis.

