Depois de folga dupla, Bahia inicia preparação para a final

A agenda livre de jogos no meio da semana permitiu ao técnico Marquinhos Santos liberar os atletas das atividades no domingo, 30, e segunda-feira, 31. No entanto, o grupo retornou para a rotina dura de trabalhos na manhã desta terça-feira, 1º, com trabalho em dois turnos no Fazendão.

Durante a manhã, na reapresentação do elenco, os atletas fizeram um trabalho físico regenerativo na academia do clube e posteriormente um trabalho técnico no gramado. O comandante tricolor dividiu o grupo em quatro e organizou um trabalho em campo reduzido.

Ainda em dúvida se vão atuar no primeiro jogo da final, Guilherme Santos, Rhayner e Anderson Talisca permaneceram no departamento médico fazendo tratamento de lesão. O meia, inclusive, abriu mão dos dois dias de folga e esteve no Fazendão no domingo e segunda para tentar abreviar o tempo de recuperação e estar disponível para o Ba-Vi.

O grupo foi liberado após o término dos trabalhos no fim da manhã e retornam ao batente às 16h, para a segunda parte das atividades.

