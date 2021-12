Depois de 17 jogos consecutivos, Bahia ganha merecido descanso

Após 17 jogos consecutivos, o Esporte Clube Bahia tem dois dias, merecidos, de folga. O Tricolor estava desde o dia 16 de julho jogando no meio e no final de semana, totalizando 54 dias sem descanso.

Nesses 17 jogos, foram seis derrotas, seis empates e cinco triunfos, somando as partidas entre Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Na Copa, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras nas quartas; já na "Sula", o Bahia enfrentará o Botafogo pelas oitavas de final. O Esquadrão está na na 13º posição, a quatro pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento.

O Tricolor voltará à rotina de treinos na tarde desta terça-feira, 11, às 15h. O próximo confronto será no domingo, 16, na Fonte Nova, contra o Palmeiras, às 16h.

*Sob a supervisão da repórter Keyla Pereira

