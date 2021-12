Dependência? Kieza ajudou em 8 dos últimos 9 gols do Bahia

Se a palavra da moda no futebol brasileiro é a 'Neymardependência' - um neologismo para justificar a dificuldade da Seleção quando não tem seu capitão em campo -, o torcedor do Bahia possui um exemplo semelhante.

Enquanto no time de Dunga quase tudo passa pelos pés do craque do Barcelona, no Tricolor de Sérgio Soares - guardadas as devidas proporções - o motor da equipe nunca jogou na Europa, não usa cabelo no estilo moicano, veste a camisa 9 e atende pelo apelido de Kieza.

O Esquadrão passou a sofrer de 'Kiezadependência', especialmente nos últimos seis jogos da Série B - ou seja, desde que seu artilheiro voltou da sua última lesão. Dos nove gols criados pela equipe neste período, apenas um não teve qualquer contribuição do K-9.

O atacante não atuou no empate em 1 a 1 na casa do Atlético Goianiense por causa de um inchaço no tornozelo direito. Voltou contra o América-MG, quando marcou o gol da igualdade de 1 a 1. Depois, diante do lanterna Mogi Mirim, no interior paulista, garantiu outro 1 a 1.

Contra o CRB, na rodada seguinte, na Fonte Nova, fez dois gols e ainda deu o passe para o de Gustavo Blanco, que fechou o triunfo por 3 a 2. Na sequência, quando o Bahia perdeu para o Paraná por 1 a 0 em Curitiba, Kieza, assim como toda a equipe, não teve muito do que se orgulhar.

Contra o Macaé, terça-feira 8, foi a única partida em que o camisa 9 passou em branco. O gol do triunfo por 1 a 0 foi do zagueiro Jailton.

Na última sexta, 11, porém, Kieza se redimiu: sofreu dois pênaltis, converteu um deles e deu passe para o gol de Maxi, o segundo do triunfo por 3 a 2 sobre o Bragantino.

Ao todo, K-9, artilheiro do time, tem sete gols na Série B e é o segundo que mais deu passes para gol, com três, atrás apenas de Eduardo, que tem seis. Na soma, o atacante ainda fica à frente do meia, que marcou apenas um gol.

Fora do jogo

Os bons números, no entanto, soam como uma má notícia. Depois de receber o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino, Kieza está fora do próximo duelo, fora de casa, contra o Ceará, na terça, 15, às 19h.

Será a 11ª partida do Bahia sem ele na Segundona. Antes, havia desfalcado o time por cinco partidas com um estiramento numa coxa; por quatro com uma pubalgia; e uma devido a lesão num tornozelo.

Kieza recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino quando chutou a bola para fora do campo depois da marcação de um impedimento. O técnico Sérgio Soares negou que isso tivesse sido programado pela comissão para que o jogador descansasse na rodada. "Esse não é o nosso perfil. Mas, já que houve cartão, teremos tempo para recuperá-lo, pois vem bastante desgastado, e assim enfrente o Sampaio Corrêa inteiro em nossa casa", afirmou.

Novatos treinam no Fazendão

Novos reforços do Tricolor, o lateral esquerdo João Paulo, o zagueiro Gustavo, o meia Paulinho Dias e o atacante Roger fizeram parte da atividade de posse de bola e de finalizações comandada por Sérgio Soares na manhã de domingo, 13, no Fazendão.

Até o treino, o único que não estava à disposição do técnico era o meia, porém, ele foi regularizado junto à CBF nesta terça. Gustavo e Roger devem estrear, pois Jailton e Kieza estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No gol, o substituto de Douglas Pires, que também cumpre suspensão, será Omar.

