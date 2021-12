Denúncia contra presidente do Bahia não tem prazo de análise

A Procuradoria Geral da República (PGR) ainda não tem prazo para analisar a representação autuada no órgão na última terça-feira, 23, contra o deputado federal e presidente do Esporte Clube Bahia (ECB), Marcelo Guimarães Filho (PMDB). Como publicado peloPortal A TARDE, na noite de quinta, 25, o parlamentar é denunciado por dois advogados baianos moradores de Brasília, Antonio Rodrigo Machado e Marcus Tonnae Silva, pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e formação de quadrilha.

Na representação, emitida ao procurador Roberto Gurgel, consta como instrumento motivador da denúncia uma matéria publicada pelo jornal A TARDE, no último dia 16 de junho de 2012, que destaca transações milionárias, relacionadas ao agenciamento de jogadores da base, envolvendo o clube baiano e a empresa Calcio Esportes e Investimentos (relativamente nova no mercado, à época).

Procurada por A TARDE, a PGR informou que a denúncia foi endereçada ao órgão, ao invés do Ministério Público Federal da Bahia (MPF-BA), porque ao atuar como deputado federal, Marcelo Guimarães Filho tem foro especial. Independentemente das denúncias partirem da sua relação com o clube, e não com o mandato parlamentar, a denúncia ultrapassa as competências da primeira instância.

Por estarem diretamente relacionados ao presidente do Bahia, e por também aparecerem como alvos das denúncias, o gestor de futebol Paulo Angioni, o coordenador das divisões de base Newton Mota e o sócio-proprietário da empresa Calcio , André Garcia, terão os casos analisados em foro especial, mesmo não possuindo cargos parlamentares.

Caso as denúncias sejam consideradas pertinentes, a PGR deve iniciar um procedimento extra-judicial para colher elementos que possibilitem que a denúncia seja apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A TARDE buscou contato com o presidente do Bahia na manhã desta sexta-feira, 26, mas não obteve sucesso até o fechamento desta matéria.

