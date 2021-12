Demerson e Danny Morais disputam vaga na defesa do Bahia

O técnico Jorginho ainda tem uma dúvida para o jogo do Bahia neste domingo, 24, contra a Juazeirense, em Pituaçu. Danny Morais e Demerson se revezaram como titulares durante a atividade desta sexta-feira, 22, em Pituaçu.

"Eu ainda tenho essa dúvida. A Juazeirense têm jogadores muito rápidos, não posso ficar muito exposto. Vou pensar bem até amanhã e fazer um treino mais tático. Tenho confiança nos dois", declarou Jorginho em entrevista coletiva após o treino.

O Bahia deve ter três mudanças em relação ao empate no jogo contra o Conquista. Além do novo companheiro de Titi, com Brinner perdendo a vaga, o Esquadrão terá o desfalque de Hélder, com dores no tornozelo, e a saída de Jussandro para a entrada de Magal na lateral-esquerda.

Com isso, o provável time será formado por: Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais (Demerson), Titi e Magal; Fahel, Diones, Paulo Rosales e Marquinhos; Adriano e Obina.

O goleiro Lomba chegou a ser dúvida durante a semana, após treinar normalmente nesta sexta, foi confirmado para domingo. Quem está fora do jogo é o atacante Souza, tratando de uma lesão grau 1 na panturrilha. No sábado, pela manhã, Jorginho faz a última atividade antes do jogo contra a Juazeirense.

