Demerson deve ficar com vaga na zaga do Bahia

A suspensão por dois jogos de Lucas Fonseca - no triunfo sobre o Jacuipense, no domingo, 9, o zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo, além do vermelho direto - abre caminho para Demerson voltar a ter chance no Bahia.

Destaque tricolor na reta final do Brasileirão do ano passado, quando disputou 11 partidas, dez como titular - Esquadrão venceu cinco desses jogos -, o beque só entrou em campo por cerca de 35 minutos nesta temporada, justamente após a expulsão de Lucas contra o Jacuipense.

O técnico Marquinhos Santos só deve confirmar o substituto de Lucas Fonseca durante os treinos da semana. Robson, Anderson Conceição e Sérgio Raphael correm por fora.

Folga

Os jogadores do tricolor ganharam folga, nesta segunda, 10, depois do triunfo sobre o Jacuipense, que deixou o time azul, vermelho e branco a um ponto de conquistar a vaga na semifinal do Campeonato Baiano.

Nesta terça, 11, a equipe comandada por Marquinhos Santos treinará em dois turnos, no Fazendão. Pela manhã, a atividade será realizada a partir das 9h. À tarde, os trabalhos começam às 4h.

