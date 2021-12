O Bahia desembarcou na noite desta sexta-feira, 20, no aeroporto de Salvador após o empate com a Chapecoense pelo Brasileirão e foi recebido por protestos de cerca de 20 membros de uma torcida organizada do Esquadrão.

O clima esquentou no saguão do aeroporto e policiais precisaram intervir. O zagueiro Everson e o atacante Júnior Brumado foram os atletas envolvidos nas agressões.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra que o zagueiro Lucas Fonseca também foi alvo de hostilidades dos torcedores. Apesar do foco ser os jogadores, as críticas também foram direcionadas ao presidente Guilherme Bellintani.

Gabriel Conceição* e Rafael Teles Delegação do Bahia encara protesto no desembarque em Salvador

Atraso com o voo

Voltando de Chapecó, a delegação do tricolor chegou à capital baiana depois de sofrer um atraso com o voo e ficar por três horas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A equipe só desembarcou por volta das 19h15.

Por causa do atraso, os jogadores foram liberados e não houve atividade no Fazendão. Neste sábado, 21, o elenco se reapresenta e faz única sessão de treino antes do Ba-Vi.

Sem suspensos, o Bahia não vai ter surpresas para o clássico na Fonte Nova, neste domingo, 22, às 16h. A equipe que enfrentará o Vitória deve ser a mesma que empatou com a Chape.

*Sob a supervisão do jornalista Nelson Luis

adblock ativo