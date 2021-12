Definidas datas e horários das finais da Copa do Nordeste

Foram divulgadas neste sexta-feira, 29, as datas das finais da Copa do Nordeste entre Bahia e Sampaio Corrêa, que derrotou o ABC na outra semifinal.

Por ter melhor campanha, o Esquadrão decidirá em casa, no próximo sábado, 7, às 17h30, na Fonte Nova. A partida de ida acontecerá nesta quarta, 4, às 21h45, no estádio do Castelão, em São Luís.

Já pensando na luta pelo título da Copa do Nordeste, o técnico Enderson Moreira comandou nesta sexta um treino técnico e tático em campo reduzido.

O treinador trabalhou situações de jogo em troca de passes pelos lados do campo, cruzamentos, tabelas em curto espaço do campo e finalizações.

A boa notícia ficou por conta da presença de Edigar Junio no campo. Recuperado de lesão muscular, o atacante reiniciou as atividades físicas e técnicas.

O meia Marco Antônio e o atacante Júnior Brumado também estiveram no gramado e deram sequência ao período de recondicionamento físico. Já Kayke e Douglas seguem no departamento médico.

