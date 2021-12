Definida data do 2º jogo do Bahia na Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu a data e horário do segundo jogo do Bahia na Copa Sul-Americana, válida pelas oitavas de final.

A partida de volta entre o tricolor baiano e o Atlético Nacional da Colômbia será realizada no dia 24 de outubro, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

A data e a hora do primeiro jogo já havia sido divulgada pela Conmebol no último dia 6. O confronto está marcado para o dia 26 de setembro, às 21h50, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

adblock ativo