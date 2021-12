Defesa do Bahia sofre críticas de técnico e pode ser mudada

Após vencer o Jacobina por 3 a 1, Sérgio Soares preferiu elogiar não o ataque, mas a defesa do time. Segundo ele, o Bahia havia sofrido menos sustos do que nos jogos anteriores, quando perdeu para o Conquista por 2 a 0 e venceu o Campinense por 1 a 0.

A alegria do comandante, porém, durou pouco. Na quarta-feira, 11, o Esquadrão empatou por 3 a 3 com o CRB e, nos três gols, a dupla formada por Chicão e Titi cometeu falhas.

Após o jogo, Soares reconheceu os erros: "Não há como negar. A avaliação positiva que tive contra o Jacobina não foi a mesma que tive hoje".

Segundo ele, não se trataram de falhas técnicas. "Tivemos falhas individuais, um pouquinho de distração. Não foi erro de posicionamento ou porque fomos batidos na velocidade", disse.

Mudanças

Soares, no entanto, não enxerga motivos para crucificar a defesa: "Tenho ouvindo declarações ruins sobre o setor defensivo, mas, particularmente, ainda acho que é cedo demais para falar alguma coisa".

O treinador, no entanto, não descarta mexer para o próximo jogo, na quarta, 18, contra o Globo-RN, fora de casa. "A gente pode ajeitar para a partida de quarta. Mas acho que essas falhas individuais também podem ser corrigidas".

Chicão e Titi foram titulares nos quatro jogos do Esquadrão até aqui. Se quiser mudar no setor, Soares tem outras três opções: Thalles, Adriano Alves e Robson.

Thalles, que veio por empréstimo do Internacional, foi relacionado para as três últimas partidas, mas ainda não atuou. Robson entrou no segundo tempo dos dois jogos da pré-temporada, foi bem, mas perdeu espaço após os outros chegarem.

A situação mais complicada é a de Adriano Alves. O jogador, que chegou para ser a terceira opção do setor, foi titular nos dois amistosos, mas não mostrou segurança. Nos últimos jogos ele sequer foi relacionado para viajar.

Sant'Ana rebate críticas

O presidente tricolor rebateu com ironia crítica de ACM Neto pelo empate com o CRB, feita durante o pré-Carnaval: "Bom ver a prefeitura preocupada com o Bahia. Espero que agora o assunto sede de praia seja resolvido", publicou.

