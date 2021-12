Debate sobre eleição acontece hoje; A TARDE fará tempo real

A corrida eleitoral do Bahia deve esquentar com a realização do primeiro debate televisivo entre os candidatos à presidência do clube. O programa será exibido pela TV Bandeirantes, às 13 horas.

O portal A TARDE fará o tempo real do debate, destacando os principais momentos do evento, além de contar com os comentários do jornalista de A TARDE André Uzêda, que vem se destacando pela cobertura da intervenção no tricolor baiano e do processo eleitoral no clube.

Os leitores que quiserem participar da cobertura podem mandar suas opinões para o Twitter do @atardeesporte, usando a hashtag #eleicaonobahia.

Até aqui, três chapas presidenciais foram inscritas. A "Integridade e Transparência", do radialista Antônio Tillemont; "Virada Tricolor", do empresário Rui Cordeiro, e "Diga sim a um novo Bahia", do secretário do governo do Estado Fernando Schmidt.

Devido ao apagão que atingiu Salvador e todo o Nordeste na tarde da última quarta-feira, 28, o interventor Carlos Rátis prolongou o prazo de inscrições de chapas até o meio-dia desta quinta-feira, 29. A inscrição deve ser feita na sede administrativa do clube, no Stiep.

Já para o conselho deliberativo, apenas uma chapa com 100 nomes já fez sua inscrição para a eleição. Chama-se "Diga sim ao novo Esquadrão", vinculada a Schmidt. A composição foi feita com nomes como ACM Júnior (presidente da Rede Bahia), Bobô (ex-jogador do Bahia e diretor da Sudesb), Virgílio Elísio (diretor de competições da CBF), Saul Quadros (ex-presidente da OAB) e Ricardo Chaves (músico).

Quem encabeça a lista é Jorge Maia, autor da ação que deu início à intervenção judicial no Bahia. Nesta quinta-feira, 29, há a expectativa para a inscrição da chapa "Virada e Transparência", com metade dos nomes indicados por Rui Cordeiro e a outra metade por Antônio Tillemont.

Os dois 'presidenciáveis' optaram por uma junção na chapa por encontrarem dificuldades em identificar sócios com condições de se candidatar. "Os números ímpares ficaram definidos por meus representantes e os pares serão de Tillemont. A partir do número de votos que teremos, vamos dividir as vagas", disse Cordeiro. Na chapa "Virada e Transparência", quem deve encabeçar a lista do conselho é Euclides Almeida, idealizador do site Sempre Bahia.

Mais debates - Além do encontro desta quinta-feira na Band, outros debates entre os candidatos estão confirmados. O próximo acontece no domingo, 1, na TVE, às 20 horas. Na segunda-feira, 2, a Rádio Sociedade também realiza um encontro com os candidatos, iniciando às 20 horas. No dia 5 de setembro (ante-véspera da eleição), haverá mais dois programas, na Band (às 13 horas) e na Rádio CBN (às 20 horas).

adblock ativo