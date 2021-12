Debaixo de chuva, Bahia faz trabalho tático e treina bola parada

Debaixo de muita chuva, o Bahia deu sequência à preparação para duelo deste domingo, 1º, às 17h, contra o CSA, na Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela pela 17ª rodada da Série A.

Nesta quinta-feira, 29, antes da atividade, o comandante Roger Machado passou um vídeo da partida contra o Atlético-MG para todo o elenco. No gramado, o treinado realizou um trabalho de bola parada para os setores ofensivo e defensivo. O grupo fechou o treino com um trabalho tático com ênfase nas transições.

As baixas na atividade foram o zagueiro Ernando, que se recuperando da cirurgia de hérnia de disco, e o atacante Rogério, em processo de transição física.

O elenco do Esquadrão volta ao batente na manhã desta sexta, 30, quando encerra a preparação.

