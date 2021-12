De volta ao time, Souza rejeita rótulo de herói

Coincidência ou não, nos últimos quatro jogos, em que não pôde contar com o atacante Souza, suspenso, o Bahia marcou apenas um único gol.

Mas a punição imposta pelo STJD chegou ao fim e o "Caveirão" está confirmado para a partida desta quarta-feira, 15, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Comedido nas palavas, em entrevista coletiva que concedeu após os treinamentos desta terça-feira, 14, no Fazendão, o centroavante tricolor, que é um dos artilheiros do clube no Brasileirão com três gols, rechaçou o título de herói na briga contra o rebaixamento e disse esperar uma reação de todo o elenco.

"A responsabilidade é muito grande; não só minha, como dos outros jogadores, também. Mas quero deixar bem claro que não sou nenhum salvador da pátria. A responsabilidade é minha e de outros jogadores", avisou o jogador.

Souza comentou ainda sobre como se sentira diante da impossibilidade de entrar em campo para defender as cores do Esquadrão de Aço e admitiu que o Bahia vive um mau momento.

"Foi muito difícil ficar de fora dos quatro jogos. Foi triste e angustiante ver que o grupo precisa de mim dentro de campo. A gente sabe que o time não vem fazendo gols, mas isso não é culpa só do ataque. A equipe não vive um momento bom", finalizou.

adblock ativo