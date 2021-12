De volta ao time, Gregore quer garantir vantagem em jogo na Fonte

Longe dos gramados há 10 jogos, o volante Gregore falou na manhã desta quarta-feira, 17, sobre o entusiasmo que estava em voltar a entrar em campo. No entanto, mesmo dentro da relação divulgada por Roger Machado, o atleta não tem garantias se estará entre os titulares na partida desta quinta-feira, 18, às 20h, na Arena Fonte Nova, diante do Londrina, pela quarta-fase da Copa do Brasil.

"O professor não esboçou nenhuma equipe ainda. Então todos que não estavam jogando, podem vir a jogar. Eu estou muito alegre só de estar voltando a ser relacionado, então vamos esperar para ver o que será definido para o time de amanhã (quinta-feira)", afirmou.

Com a primeira partida realizada dentro do mando de campo do Tricolor, Gregore falou sobre a necessidade de garantir o resultado para chegar mais tranquilo na partida de volta, realizada no estádio Café, em Londrina. "Hoje em dia, o fator casa influência bastante, por causa da torcida. Mas sabemos que a equipe do Londrina é bastante qualificada e temos que estar bastante concentrados para não sermos surpreendidos dentro de casa".

Ainda sobre o Londrina, o volante foi questionado sobre o conhecimento que o Esquadrão tem sobre o adversário e se haveria algum segredo para essa primeira partida, realizada na quinta. "Copa do Brasil é uma competição de dois jogos, então temos que buscar fazer gols e se preocupar em não tomar. Sabemos que qualquer vacilo pode nos prejudicar em busca da classificação", finalizou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

