De volta a Pituaçu, Bahia encara o Botafogo-PB por vaga na semi do Nordestão

Dizem que, torturados, os números podem dizer qualquer coisa. Se isso é verdade, tanto o tricolor otimista quanto o pessimista podem achar argumentos para comentar a invencibilidade que o Bahia defende nesta quinta-feira, 3, às 21h45, contra o Botafogo-PB, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Isso porque, em Pituaçu, palco do duelo por impossibilidade de uso da Fonte Nova, o Bahia não perde há 13 jogos.

Na hipótese de você acreditar na força das estatísticas, há motivos suficientes para já enxergar o Esquadrão nas semifinais, uma vez que a equipe, que venceu o jogo de ida na Paraíba por 2 a 1, leva a vaga até se perder por 1 a 0, devido ao fator gols marcados fora de casa. Imagine, então, se mantiver a sequência invencível. Inclusive, nem uma eventual repetição da última derrota no estádio — 2 a 1 para a Jacuipense, em fevereiro de 2015 — desclassificaria o Bahia diretamente, e, sim, levaria a partida aos pênaltis.

Por outro lado, o tricolor desconfiado pode se ater ao fato de que, das 13 partidas sem derrota, oito foram contra pequenos do Campeonato Baiano — o que acaba não sendo parâmetro. Além disso, o rival paraibano foi responsável pela única derrota em casa do Esquadrão nesta Copa do Nordeste, por um a zero, na Arena Fonte Nova.

Luto

O dia, porém, foi tomado pela consternação da morte de Marcolina Fedato Ferreira, mãe do técnico Guto Ferreira. Ela tinha 88 anos e estava internada há mais de um mês na cidade de Piracicaba (SP).

Por isso, o treino desta quarta, 2, foi comandado pelo auxiliar Alexandre Faganello, que ainda aguarda uma decisão de Guto para saber se vai estar à beira do campo no jogo contra o Belo. “Todos nós estamos sentindo pela família de Guto. É uma perda irreparável. Não queria estar substituindo Guto por esse motivo. Mas estou aqui para suprir a presença dele em qualquer situação”, falou.

Faganello evitou revelar o time que entrará em campo e tratou como rumor a possibilidade de uma equipe mista. “A decisão já foi tomada junto com Guto. Já temos na cabeça tudo que temos de fazer, mas não vou passar aqui, porque é uma decisão e não podemos dar armas ao adversário”, completou.

Apesar disso, são certas as ausências do volante Elton e do atacante Edigar Junio, que não foram relacionados para a partida. A novidade é o retorno do atacante Kayke, recuperado de uma entorse no tornozelo.

Praticamente garantido na partida, o zagueiro Tiago declarou que o elenco pretende dedicar uma vitória ao treinador e que o time tem condições de render seu máximo, ainda que o técnico não vá ao jogo. “[Guto e Faganello] Conversam muito. Um passa as informações para o outro, e o time já tem um padrão de jogo, independente de quem esteja na beira do campo”, disse o capitão do time, que não atuou na partida do último domingo, 30, contra o Atlético-PR, na Arena Fonte Nova.

Falando em Série A, Tiago também comentou a diferença entre os momentos de Bahia e Botafogo-PB. Segundo o defensor, o fato de o Belo disputar a Série C não deve servir de parâmetro para a partida — até porque, na Copa do Nordeste, o time paraibano já bateu o Esquadrão em Salvador. “A gente tem que fazer nosso trabalho, independente da série que o Botafogo esteja. Não interfere no nosso futebol. Temos que mostrar nosso melhor”.

Ingressos

Os ingressos para a partida da noite desta quinta estão à venda desde a terça, 1º. A arquibancada custa R$ 30 e R$ 15, inteira e meia, respectivamente. A cadeira sai pelo valor de R$ 50/R$ 25.

O sócio sem acesso garantido terá desconto de 50% no bilhete. O único ponto de venda que funcionará nesta quinta é o estádio de Pituaçu, com direito a guichê exclusivo para quem é sócio-torcedor.

Invencibilidade Tricolor em Pituaço

Baiano 2015

Bahia 5x0 Galícia

Brasileirão - Série B 2015

Bahia 4×1 Mogi Mirim

Copa do Brasil 2015

Bahia 2×0 Paysandu

Baiano 2016

Bahia 2x0 Fluminense de Feira

Baiano 2016

Bahia 3x2 Juazeirense

Brasileirão - Série B 2016

Bahia 3×0 CRB

Baiano 2017

Bahia 2×0 Jacobina

Copa do Nordeste 2017

Bahia 2×0 Moto Club

Baiano 2017

Bahia 6×0 Bahia de Feira

Baiano 2017

Bahia 2×1 Juazeirense

Baiano 2017

Bahia 3x0 Atlântico

Brasileirão - Série A 2017

Bahia 1×1 Avaí

Baiano 2018

Bahia 0x0 Fluminense de Feira

*Colaborou Tiago Lemos

