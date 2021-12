De volta a Pituaçu, Bahia busca triunfo contra o Coxa

Por conta dos preparativos da Copa das Confederações, o Bahia dará uma pausa na sua jornada como mandante na Arena Fonte Nova e terá que enfrentar o Coritiba, na noite desta quarta-feira, 29, em Pituaçu. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Na sua volta ao Estádio onde mandou os seus jogos nos últimos quatro anos, o tricolor buscará o seu primeiro triunfo no torneio nacional. Em sua última partida em Pituaçu, no dia 24 de março, o Bahia venceu o Juazeirense por 2 a 0.

No último domingo, 26, o Esquadrão estreou com derrota na Série A: levou 3 a 1 do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse. O revés deixou o time baiano na 17ª colocação, a primeira das quatro posições da zona de rebaixamento.

Além de significar um avanço na tabela, um eventual triunfo diante do Coxa servirá também para amenizar a crise em que o tricolor se afundou desde a goleada sofrida para o Vitória na final do Campeonato Baiano. A diretoria do Bahia ainda busca por reforços para a temporada.

Além de Bahia x Coritiba, a quarta-feira que abre a segunda rodada do Brasileirão tem ainda os duelos Atlético-PR x Cruzeiro, Botafogo x Santos, São Paulo x Vasco, Flamengo x Ponte Preta, Náutico x Vitória e Goiás x Corinthians. Na quinta-feira, 29, se enfrentam Internacional e Criciúma.

Bahia - Na partida do último domingo, 26, em seu jogo de estreia à frente do Tricolor, o técnico Cristóvão Borges lançou mão de um time mais leve: abriu mão do esquema com três volantes e escalou Ítalo Melo, Ryder, Marquinhos Gabriel e Fernandão na linha de frente.

O time criou boas oportunidades, mas não conseguiu convertê-las em gol. Contudo, na tarde desta terça-feira, 28, no único treino do time baiano para a partida contra o Coxa, Cristóvão tirou Ítalo Melo, reconduziu Diones ao time titular e voltou a testar formação com três volantes. Lucas Fonseca também ganhou a vaga de Rafael Donato.

No último domingo, depois que o Tigre marcou o seu segundo gol no jogo, logo no primeiro minuto da segunda etapa, Lomba reclamou de dores no quadril e foi substituído por Omar. Alvo da ira de parte da torcida tricolor, que suspeita de "corpo mole", o jogador era tratado como dúvida.

Na tarde da última terça, porém, Marcelo Lomba treinou normalmente. Elogiado por Cristóvão, que pretende manter o goleiro como titular, Lomba será reavaliado momentos antes de a bola rolar em Pituaçu para saber se terá condições de jogo.

Coritiba - Sem desfalques, o técnico Marcos Santos confirmou que repetirá em Salvador a mesma escalação do time que venceu o Atlético-MG no jogo de estreia do Brasileirão, no Couto Pereira.

O treinador segue sem poder contar apenas com o meia Rafinha, que ainda se recupera de lesão no departamento médico do alviverde.

Devido à forte chuva que caiu na capital paranaense na manhã desta terça-feira, o Coxa teve que trocar o habitual treino coletivo por uma atividade física numa das dependências do Couto Pereira.

Nos dois últimos confrontos entre Bahia e Coritiba pela Série A, disputados também em Pituaçu, aconteceram dois empates: 0 a 0 na edição do Brasileirão de 2011 e 2 a 2 no torneio do ano passado.

