De virada, Bahia vence Botafogo e encosta no G4

Com a Arena Fonte Nova e o estádio de Pituaçu entregues à Fifa para a Copa das Confederações, o Bahia recebeu o Botafogo no Estádio Batistão, em Aracaju, capital sergipana, na noite de quarta-feira, 5, e venceu por 2 a 1. Fernandão anotou os dois tentos do Esquadrão, enquanto Vitinho fez o gol solitário do time carioca.

Depois de sair atrás no placar, com um belo gol de Vitinho, o Bahia pressionou e buscou o empate ainda no primeiro tempo. Potita, que havia entrado em lugar de Marquinhos Gabriel (que saiu machucado) bateu forte e o goleiro Renan entregou a bola nos pés de Fernandão. Na segunda etapa, o centroavante marcou o segundo gol após passe errado de Fellype Gabriel.

Com Souza relacionado no banco de reservas e Fernandão em boa fase, o Esquadrão encarou o Bota com desfalque de duas das maiores estrelas - o goleiro Jefferson, servindo à seleção brasileira, e o meia Lodeiro, à seleção uruguaia, em preparação para a Copa das Confederações.

Depois de vencer o Internacional no último domingo, 2, em Caxias do Sul (RS), e conquistar o segundo triunfo seguido em Aracaju, o Esquadrão saltou da décima para a sexta posição, com 7 pontos ganhos. Fluminense e Coritiba, que se enfrentam nesta quinta, 6, ainda podem tomar a posição do tricolor.

Antes da pausa para a Copa das Confederações, o Bahia ainda encara o Vasco no próximo sábado, 8, às 18h30, no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O Botafogo viaja a Campinas para enfrentar a Ponte Preta no no mesmo dia e horário, no estádio Moisés Lucarelli.

Igualdade na primeira etapa

Mesmo sendo mandante na partida, o estádio Lourival Baptista, o Batistão, recebeu grande número de torcedores botafoguenses e viram o time sair à frente. Logo aos 11 minutos, Vitinho arriscou da intermediária e a bola quicou à frente Marcelo Lomba, enganando o arqueiro tricolor.

Ainda na primeira etapa Marquinhos Gabriel saiu de campo contundido e o técnico Cristóvão Borges lançou mão de Potita. O suplente entrou em campo e foi fundamental para a reação tricolor. Abusando da velocidade, ele criou lances de perigo e teve participação direta no gol de empate.

Após chute forte do meia atacante, o goleiro Renan bateu roupa e abola sobrou para Fernandão. O centroavante, livre de marcação, teve somente o trabalho de empurrar para o fundo da rede e igualar o marcador nos minutos finais da etapa inicial.

Reação tricolor

O Bahia retornou para o segundo tempo disposto a virar o marcador e conquistar mais três pontos. Logo aos dois minutos, Potita, em jogada individual, entrou driblando na área alvinegra mas ficou sem ângulo para finalizar.

Durante o segundo tempo o Botafogo recuou e chamou o Bahia para o seu campo de ataque. O Esquadrão chegou trocar passes no meio campo com os 11 jogadores do Fogão marcando no campo de defesa.

Em uma falha de Fellype Gabriel veio a virada Tricolor. O meia botafoguense errou o passe e a bola sobrou limpa para Fernandão. O camisa 9 disputou com a zaga e ganhou na corrida, batendo firme na saída de Renan.

Depois de algumas alterações, com atletas visivelmente cansados, o Bota não conseguiu mais reagir. Bruno Mendes ainda perdeu um gol claro nos acréscimos, mas Marcelo Lomba contou com a sorte e viu a bola raspar a trave e sair em linha de fundo.

