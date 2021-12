De virada, Bahia depena Galo no Pituaçu e se distancia do Z-4

Surpreendentemente, o Bahia conseguiu vencer o Atlético-MG por 3 a 1, na noite desta segunda-feira, 19, em Pituaçu, e se afirmar diante de um grande time. Surpreendentemente porque, pelo que foi visto no primeiro tempo, esse resultado era altamente improvável.

Como um rolo compressor, o Galo encurralou os mandantes no campo de defesa e criou uma série de chances para aplicar uma goleada. Desfalcado, o Bahia não conseguia sair de trás e parecia morto no jogo.

No entanto, as chances perdidas do time de Jorge Sampaoli e os contra-ataques do Tricolor no segundo tempo viraram a partida e deram ao Esquadrão a chance de respirar.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

O Esquadrão foi da zona de rebaixamento, no meio da partida, ao 12º lugar. Com 19 pontos, espanta por pelo menos uma rodada o fantasma da Série B. A equipe volta a campo no dia 31 de outubro, às 19h, contra o Santos, na Vila Belmiro. O Atlético é o 3º com 31 pontos e pega o Sport no dia 24, às 22h, em casa.

Galo compressor

As dificuldades do Bahia se deram justamente pela ideia de colocar um meio com jogadores mais fortes na marcação. Sem saída de bola, a equipe cedeu ao "perde e pressiona" atleticano e ficou encurralada dentro do próprio campo.

Aproveitando os pontas Keno e Savarino para dar profundidade às jogadas, o Atlético-MG assustou o adversário diversas vezes. A primeira finalização veio dos pés de Eduardo Sasha, aos 10 minutos, para fora.

Aos 16, Keno começou a mostrar o seu arsenal de jogadas. Recebeu inversão na esquerda, cortou para a ponta e arriscou. A bola passou com perigo do lado esquerdo da meta de Douglas.

Aos 19, foi a vez do zagueiro Réver - sim, o zagueiro - enfiar boa bola para Savarino dentro da área. O atacante girou e chutou, mas foi travado na hora H. Mas não teve problema, pois no minuto seguinte ele abriu o placar.

Após bola cruzada na área, Réver ajeitou para "Savaliso", como é conhecido pela torcida do Atlético, mandar a bola para o fundo da rede.

O Galo ainda teve chance de ampliar aos 32 minutos, quando Keno partiu para cima de Lucas Fonseca e foi derrubado. O árbitro Anderson Daronco mandou seguir e o VAR ignorou o possível pênalti.

A reação

O Atlético Mineiro diminuiu a intensidade por volta dos 15 minutos da etapa final, e pagou por isso. Para melhorar a transição defesa-ataque, o técnico interino James Freitas tirou Clayson e Edson de campo e colocou Gilberto e Marco Antônio.

No início, parecia que seria uma réplica do primeiro tempo. Keno e Savarino protagonizaram uma sequência de lances de perigo para o Galo. Aos 2 minutos, o camisa 11 mandou no centro do gol, para a defesa de Douglas. Na sequência, o camisa 70 recebeu pela direita e cruzou. Douglas afastou e a bola sobrou para Keno, que chutou para fora.

Aos 14 minutos, Savarino cruzou para o outro ponta atleticano chegar de joelho, dentro da pequena área, e perder grande chance. Aos 19, o camisa 70 recebeu nas costas de Capixaba e chutou cruzado para fora. Na sequência, Keno passou por dois marcadores e entrou na área, mas chutou mal e perdeu.

O jogo começou a mudar de figura aos 23 minutos, quando Gilberto bateu falta e Everson espalmou direto na cabeça de Gregore. O volante escorou de cabeça para Daniel empatar a partida para o Bahia.

A primeira oportunidade de virar surgiu aos 27. Gilberto partiu em contra-ataque e lançou Marco Antônio. De cara para o goleiro, o camisa 30 chutou em cima de Everson e perdeu grande chance.

Aos 30, Ernando puxou novo contra-ataque e tocou para Daniel, dentro da área. O meia poderia ter feito seu segundo gol na partida, mas chutou mascado e perdeu a chance.

A virada veio aos 34 minutos, em falha bizarra de Guga. O lateral, que já passou pela Seleção Brasileira, recuou mal e entregou para Gilberto. O centroavante tricolor driblou o goleiro e, em corte seco, tirou Igor Rabello da jogada para colocar o time mandante na frente.

Antes de perder o jogo de vez, o Atlético teve uma oportunidade com Júnior Alonso. Savarino cobrou falta e o zagueiro, dentro da área, chutou para fora.

Aos 43, Gilberto matou a partida. Ele recebeu de Daniel na frente do goleiro Everson e, de esquerda, colocou para dentro. Foi o quarto gol do camisa nove nos últimos seis jogos do Brasileirão.

O Bahia ainda quase fez o quarto aos 47, quando Daniel saiu driblando e fez bela jogada pela linha de fundo, mas Everson salvou. Na sequência, Gilberto tentou de cabeça, mas mandou para fora.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

