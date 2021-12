De virada, Bahia bate Juazeirense e garante vaga na semifinal do Baianão

Emoção não faltou para o torcedor tricolor neste domingo, 04, no Estádio Adauto Moraes. Com uma virada nos minutos finas, o Bahia bateu o Juazeirense pela penúltima rodada do Baianão e garantiu vaga na semifinal, ao somar 17 pontos.

O próximo desafio é pela ultima rodada do estadual, a equipe de Guto Ferreira recebe o Jequié em casa, na Arena Fonte Nova, na próxima quarta-feira, 7, às 21h45. Já o Juazeirence busca consolidar a classificação no jogo contra o Atlântico, no estádio de Pituaçu.

O jogo

O dono da casa foi o primeiro a marcar. Aos 25 minutos do primeiro tempo Bruno Matos abriu o placar pelo Juazeirence. Durante o segundo tempo uma garrafa plástica foi arremessada dentro de campo, no lado do gol da Juazeirense, e paralisou a partida aos sete minutos

Após mudanças de Guto Ferreira, o Esquadrão começou a reagir, com Junior Brumado quase empatando a partida, mas o placar só se igualou mesmo aos 37 minutos com cobrança lateral de Léo, Júnior Gaúcho disputou bola no alto com Douglas Grolli e marcou contra o próprio gol.

Régis cobra falta na área do Juazeirense e, apesar da defesa, Júnior Brumado completou de cabeça aos 45 do segundo tempo, consolidando a virada do Bahia.

