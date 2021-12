De saída, Feijão provoca: esse rubro-negro é campeão mundial

Mais uma vez, um xodó da torcida tricolor vai defender o Rubro-Negro carioca. Assim como aconteceu com Gabriel no ano passado, Feijão vai jogar pelo Flamengo em 2014. Na terça-feira, 7, a diretoria confirmou a troca do volante, por empréstimo, pelo atacante Rafinha.

A negociação, na opinião de ambas as diretorias, será importante para as promessas. No Bahia, a expectativa é a de que Feijão seja valorizado, disputando a Libertadores desse ano. "No momento, temos várias opções para a posição dele. O objetivo é que ele amadureça num campeonato internacional", disse o diretor de futebol do clube, William Machado.

O mesmo vale para Rafinha. "É um jovem de muito talento e vai jogar ao lado de uma grande torcida. Acreditamos que ele pode voltar amadurecido daqui a um ano", espera o vice-presidente de futebol do Flamengo, Wallim Vasconcellos.

O novo contratado chegou a Salvador ainda na noite da última terça-feira, 7. Ele será mais uma opção no agora reforçado ataque do Esquadrão: o técnico Marquinhos Santos conta ainda com Rhayner, Hugo e Jonathan Reis, além dos jovens Rafael 'Gladiador', Zé Roberto, Nadson e Erick.

Garoto animado

Aos 19 anos, Feijão comemora a troca e se diz sortudo por defender um clube tão grande. "Eu gosto de jogar assim, com uma torcida grande, como a do Bahia. Espero que me dê bem por lá", disse o volante.

Problemas, para ele, apenas ter que se despedir do amigo Anderson Talisca e defender um rubro-negro. "Mas esse é diferente. O Flamengo é campeão brasileiro e campeão mundial. Não é o vice", brinca o garoto.

A animação também vale para o novo tricolor. "Quero começar a temporada sendo campeão do Nordeste e Baiano", deseja Rafinha. Campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2011 - justamente sobre o Bahia -, Rafinha foi a grande sensação da equipe no último Campeonato Carioca. Seu primeiro gol no time profissional saiu no 4 a 2 sobre o rival Vasco.No Brasileirão, perdeu espaço e disputou 21 partidas, sem marcar gols.

O acerto vai até o final deste ano e não tem valor estipulado para compra - caso o Tricolor queira ficar com Rafinha, ou o Flamengo com Feijão, terá que ocorrer uma nova negociação.

