De saída do Bahia, Douglas Augusto posta foto rumo ao PAOK, da Grécia

Negociação que vinha sendo ventilada nos últimos dias, a saída do volante Douglas Augusto do Bahia para o PAOK, da Grécia, parece estar próxima de se concretizar. Nesta quinta-feira, 27, o jogador de 22 anos postou uma foto embarcando com os seus representantes rumo a Grécia, para fechar com o novo clube.

O volante, emprestado ao clube pelo Corinthians, vinha sendo titular da equipe montada pelo técnico Roger Machado, principalmente após a montagem do time com três volantes. No treino da última quarta-feira, 25, ele já não tinha treinado junto com o elenco.

Em nota, o Bahia afirma, que "será recompensado com o valor da chamada “taxa de vitrine” caso os clubes envolvidos finalizem todos os entendimentos e a negociação seja concretizada".

Contratado no início de 2019, Douglas Augusto fez 29 partidas pelo Bahia e não marcou gol.

