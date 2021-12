De olho no Paraná, Carpegiani testa Vitória com três na zaga

Mais uma vez, o técnico Paulo César Carpegiani surpreende. No treinamento desta terça-feira, 9, na Toca do Leão, o comandante rubro-negro testou a equipe numa formação com três zagueiros, já de olho na partida com o Paraná, no próximo sábado, 13, no Durival de Britto.

Na teoria, Rodrigo Mancha, Michel e Uelliton formariam um trio de volantes no meio de campo. Na prática, durante o coletivo, Mancha recuou para se posicionar na zaga ao lado de Victor Ramos e Gabriel Paulista. A formação, que deu mais liberdade para os laterais apoiarem o ataque, tinha Pedro Ken como único armador.

A equipe testada foi Deola; Carlinhos, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson; Rodrigo Mancha, Uelliton, Michel e Pedro Ken; Willie e Élton. No decorrer da atividade, Tartá foi testado no lugar de Willie.

O lateral-direito Léo voltou a sentir dores na coxa esquerda e foi poupado do treinamento. O médico Rodrigo Vasco da Gama afirmou que o jogador será reavaliado na quarta-feira, quando Carpegiani define a lista que viajam para Curitiba. Com isso, Carlinhos retornou temporariamene ao time titular.

Outros poupados foram Nino Paraíba, que segue com dores na região pubiana e fez reforço muscular. William fez um trabalho a parte com o preparador físico Ednílson Sena.

