De olho no Palmeiras, Bahia terá uma semana para treinamentos

Com o adiamento da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, para o dia 16 de julho - após a Copa do Mundo -, o Bahia terá a semana livre para treinos.

Nesta segunda-feira, 14, o elenco teve folga e inicia as atividades na tarde desta terça, 15, no Fazendão, visando o próximo confronto, contra o Palmeiras, no sábado, 19, às 21h, em São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O empate com o São Paulo, no apagar das luzes, diante da sua torcida, não foi fácil de digerir no Tricolor. Mesmo jogando bem, o time desperdiçou chances claras de liquidar a partida e deu espaço para o arremate indefensável de Shaylon.

O resultado empurrou o Esquadrão para a zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Já são três jogos sem triunfo do Tricolor na competição.

Para afiar a pontaria

Mesmo com indícios de melhora, o Bahia ainda pena para fazer gol e o setor ofensivo segue como principal preocupação do torcedor.

Dos cinco gols marcados nos últimos dois jogos, três foram de Edigar Junio, que, após viver uma má fase, aparenta ter deixado a “seca” para trás.

Equilibrar a solidez defensiva com a eficiência do ataque é o desafio de Guto Ferreira nessa semana cheia de treinamentos.

*Sob supervisão do editor interino Lucas Cunha

