De olho no Náutico, Bahia volta aos treinos no Fazendão

O elenco do Bahia voltou ao batente na tarde desta segunda-feira, 5, após triunfo por 1 a 0 contra o Vasco, em jogo realizado no sábado, 3, às 16h30, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no jogo de sábado fizeram uma atividade regenerativa na fisioterapia e na academia, enquanto que o restante do time iniciou um trabalho de musculação na academia e depois seguiu para um treino técnico com bola no campo.

O Tricolor se prepara para enfrentar no sábado, 10, o Náutico, que ocupa a 8ª colocação na competição com 31 pontos. O Esquadrão está na 7ª colocação com 35 pontos, a 3 pontos do G-4. Os jogadores voltam a treinar nesta terça, 6, às 15h,

