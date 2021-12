De olho no Grêmio, Bahia foca na parte técnica e tática

O técnico Dado Cavalcanti deu sequência nesta quarta-feira, 31, no CT Evaristo de Macedo, na preparação do elenco do Bahia visando o confronto contra o Grêmio, na próxima quarta, 6, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A. Os trabalhos consistiram em aprimorar a parte técnica e tática.

Antes da bola rolar para o treinamento, o grupo de jogadores se reuniu com o técnico Dado Cavalcanti no auditório da Cidade de Tricolor, para passar imagens do último jogo, contra o Internacional. Em seguida, os atletas fizeram exercícios físicos na sala de musculação do CT.

Depois da primeira parte, os atletas desceram para o campo e fizeram um treinamento técnico, voltada para a troca de passes e posicionamento. Por fim, Dado Cavalcanti ainda aplicou um trabalho tático de movimentação em campo reduzido, visando aprimorar a parte defensiva.

As baixas do treinamento ficaram por conta do goleiro Anderson, o volante Elton e o atacante Saldanha, que fizeram tratamento na fisioterapia. O zagueiro Lucas Fonseca fez um treino especial na academia da Cidade Tricolor.

Em contrapartida, o lateral-direito João Pedro participou normalmente de toda a atividade com bola nesta quarta-feira.

Sem pausa para o réveillon, o grupo tricolor já retorna aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, 31, no CT Evaristo de Macedo, e só terá folga no dia 1º de janeiro.

Renovação

O Bahia prorrogou os contratos do goleiro Anderson e do volante Elton por mais dois meses. Segundo a assessoria do Esquadrão, os dois já estavam de malas prontas, mas ainda se recuperam de lesão, fator que poderia gerar complicações jurídicas para o clube.

