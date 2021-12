De olho no Botafogo-PB, Guto Ferreira comanda treino tático no Fazendão

O Bahia fez um treinamento com bola nesta terça-feira, 24, visando ao jogo contra o Botafogo-PB, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será na quinta, 26, às 21h45, no estádio Almeidão.

Pelo segundo dia consecutivo, o time comandado por Guto Ferreira trabalhou no CT do clube. Em campo, o treinador realizou atividade tática, com prioridade aos detalhes de marcação e saída de bola.

O atacante Kayke, em processo de recuperação, fez treinamento à parte do restante do grupo. Antes de a bola rolar, o técnico passou um vídeo com instruções sobre o comportamento do adversário desta quinta.

Nesta quarta, 25, às 8h, o Tricolor realiza o último treino antes da viagem para João Pessoa.

