De olho no Ba-Vi, jogadores do Bahia visitam Arena

Na tarde desta terça-feira, 2, a cinco dias do Ba-Vi que marcará a inauguração da Arena Fonte Nova, os jogadores do Bahia visitaram as instalações do palco em que passarão a atuar a partir deste mês de abril.

Recebidos por funcionários da Arena, os jogadores e membros da comissão técnica do Esquadrão deram uma volta pelo novo estádio e chegaram muito perto do gramado em que disputarão o primeiro clássico da temporada 2013.

Em clima de descontração, os atletas curtiram a beleza da Arena Fonte Nova e interagiram com os operários do estádio, que aproveitaram para tietar os atletas do Tricolor e tiraram fotos.

No domingo, 7, o Bahia enfrentará o Vitória pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano. Por se tratar da inauguração da Arena, o consórcio do novo estádio apresentará também uma série de atrações. De acordo com a organização da Arena, todos os cerca de 41.500 ingressos que foram colocados à venda para o Ba-Vi já foram vendidos.

Treino regenerativo - Pela manhã, enquanto os atletas que foram titular no jogo contra o Bahia de Feira fizeram um treino regenerativo na academia de musculação, os demais jogadores participaram de um treino coletivo contra a equipe Sub-17 das divisões de base.

O elenco tricolor volta ao batente às 16h desta quarta-feira, 3, no Fazendão, para que o técnico Jorginho comece a montar o time que mandará a campo no Ba-Vi de domingo.

