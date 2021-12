De contrato renovado, Kieza quer ficar por mais tempo

O Bahia oficializou nesta sexta-feira, 10, em um evento, a extensão do empréstimo do atacante Kieza pelo menos até o final deste ano.

O presidente do clube, Marcelo Sant'Ana, destacou o comprometimento do atacante durante a negociação: "Temos que agradecer ao jogador, que tinha um contrato melhor na China e preferiu ficar. O Bahia tinha alguns débitos com ele e a gente conseguiu equacionar isso, em boa medida também graças a Evilásio (Souza, presidente da Canaã Alimentos, patrocinadora do clube)".

O tricolor contou com a parceira, que neste sábado, 11, anuncia no ombro da camisa, para pagar parte da quantia (não revelada) ao clube chinês Shanghai Shenxin pelo empréstimo.

Contente pela renovação, Kieza diz querer ficar no Bahia por mais tempo: "Espero jogar aqui por muitos anos, quero fazer história, marcar meu nome. É um clube grande, de torcida, e estou muito feliz, não tenho porque sair. Poderia não só ir para a China, mas para outros clubes brasileiros que me fizeram proposta, mas palavra de homem vale mais que dinheiro. Falei que não ia sair. Quero ser feliz e fazer os gols que todo mundo espera".

