De bem com a vida, Maxi festeja melhor fase no Bahia

O sorriso estampado no rosto ao entrar na sala de imprensa, nesta segunda, 2, no Fazendão, nem de perto lembra o semblante cabisbaixo visto outrora.

Depois de um 2014 terrível, o atacante Maxi Biancucchi mostra, jogo após jogo, que está vivendo sua melhor fase desde a chegada ao Bahia.

Na temporada atual, por exemplo, em seis partidas que esteve em campo até agora - quatro como titular - o hermano já anotou três gols, só um a menos dos feitos por ele em todo o ano passado.

E o último, no empate em 1 a 1 no clássico Ba-Vi, teve gostinho e comemoração especial. Na ocasião, após balançar as redes, Maxi fez um gesto pedindo silêncio à torcida rubro-negra e, após o jogo, postou numa rede social uma foto com a seguinte legenda: "Shhhhhhhhhhhhh! Calma! Aqui é Bahia! #raça #contratodos". "Tinha muita gente me xingando, mas faz isso parte do futebol", justificou Maxi, que na temporada 2013 jogou pelo Vitória.

Qual a receita?

Mas, o que, de fato, houve para culminar em tamanha evolução do argentino? Para o atacante tricolor, o seu bom rendimento dentro de campo tem influência tanto do técnico Sérgio Soares quanto de uma pitada de sorte.

"Ano passado, trabalhei muito para isso (chegar à boa fase), mas, infelizmente, não deu. Tive azar. Este ano tem técnico novo, nova metodologia, grupo novo... a fase começou a mudar, estou me sentindo muito melhor e é isto que eu quero. Estou trabalhando, treinando muito e quero dar muitas alegrias a este clube", afirmou Maxi, que ressaltou a nova disposição tática tricolor, com três atacantes.

"Sérgio (Soares) montou um time ofensivo. Ele nos pede para atacar e marcar lá na frente. Isso acaba oferecendo aos atacantes mais oportunidades para marcar", ressalta Maxi, que tentou explicar como, com apenas 1,65 de altura, fez, de cabeça, o gol no Ba-Vi.

"Foi rápida a jogada. Vim correndo e isso facilitou a subida. Euller (lateral esquerdo do Vitória) estava parado, então, eu tive esta pequena vantagem porque vinha correndo", destaca ele.

Contra o Globo

Agora, o Tricolor de Aço dá uma pausa no certame estadual e foca as atenções na Copa do Nordeste. Na quinta-feira, encara o Globo-RN, às 19h40 , na Arena Fonte Nova. O Bahia é o líder do grupo E, com sete pontos. No Baianão, por sua vez, o time ocupa apenas a sétima colocação geral, com os mesmos sete pontos.

Por conta disso, Maxi almeja o equilíbrio para os próximos jogos. "No Baiano, acabamos vacilando. Perdemos um jogo para o Jacuipense. Depois, em outras partidas, faltou mais capricho. Mas Sérgio (Soares) já está nos orientando".

