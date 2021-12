Danny Morais volta a treinar e pode encarar a Ponte

Os problemas no setor defensivo do Bahia para a partida do próximo domingo, 18, contra a Ponte Preta, em Pituaçu, poderão ser amenizados.

É que, na manhã desta quinta-feira, 15, o zagueiro Danny Morais, que estava afastado dos gramados já há duas semanas, voltou a treinar com bola e deu uma esperança ao técnico Jorginho, que não poderá contar com Titi e com Lucas Fonseca, ambos suspensos.

Em separado dos demais atletas, o defensor tricolor participou de um trabalho de fundamentos com os preparadores físicos do clube.

A depender do seu desempenho nas atividades desta próxima sexta-feira, 16, quando Jorginho deverá realizar os últimos ajustes no time, o jogador poderá ser confirmado para o duelo contra a Macaca.

Treino coletivo - Enquanto Danny ainda buscava a sua melhor forma física, os demais jogadores do elenco participavam do primeiro treino coletivo da semana.

A equipe considerada titular foi formada inicialmente por Macelo Lomba; Neto, Alysson, Fabinho e Romário; Fahel, Diones, Hélder e Gabriel; Jones e Souza. No decorrer da atividade, Zé Roberto, Victor Lemos e Kleberson foram testados na equipe.

