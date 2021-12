Danny Morais faz só academia e segue como dúvida

Os problemas defensivos do Bahia para a partida do próximo domingo, 18, contra a Ponte Preta, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, só aumentam.

Além da impossibilidade de escalar os suspensos Titi, Lucas Fonseca e Jussandro, o técnico Jorginho também não sabe ainda se poderá voltar a contar com o zagueiro Danny Morais, que ainda se recupera de lesão muscular.

É que, nesta terça-feira, 13, dia que marcou a reapresentação do elenco tricolor após a derrota para o Cruzeiro, o defensor gaúcho participou apenas de um treino na academia do clube e tem chances remotas de ir a campo contra a Macaca.

Deste modo, se Danny não se recuperar a tempo durante a semana, a dupla de zaga titular deverá ser fomada por Alysson e pelo jovem das divisões de base Dudu.

Papo e treino de fundamentos - Antes de descer para o campo de treinamento, Jorginho se reuniu com os jogadores do elenco tricolor e teve uma conversa que durou cerca de 40 minutos.

No treino, o comandante do Esquadrão promoveu uma atividade de fundamentos, com foco na marcação e na troca de passes.

Para seguir a preparação para o duelo contra o time campinense, o treinador volta a comandar novo treino às 8h30 desta quarta-feira, 14, no Fazendão.

