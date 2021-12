Danny Morais elogia trabalho de Paulo Angioni no Bahia

Titular em 21 das 25 partidas do Bahia na Série A em 2012, o zagueiro Danny Morais curte no Brasileirão sua primeira sequência como titular no clube desde que foi contratado, em 2011.

O jogador aproveitou o bom momento que vem enfrentando no tricolor baiano para elogiar o gestor de futebol, Paulo Angioni, que foi quem apostou no zagueiro e vinha sendo muito criticado por suas contratações para a Série A deste ano.

"A gente sempre acreditou no grupo, enquanto muitos falaram que não eramos bons. Até tenho que dar um crédito para o Paulo Angioni, que foi muito criticado. Ele montou esse grupo, que antes era visto como um grupo de desacreditados, que não prestava, e agora está bem. São nestes momentos que temos que enaltecer o trabalho de alguns do grupo".

Sobre o jogo de domingo no Beira-Rio contra o Inter, time onde Danny começou no futebol, o zagueiro tricolor não acredita que a equipe terá qualquer tipo de facilidade pelo conturbado momento que o time gaúcho vive fora de campo, após as fortes críticas do técnico Fernandão depois do empate em 2 a 2 em casa contra o Sport no último domingo, 16.

"Todos os times nos preocupam. Contra o Figueirense mesmo, um time que está na parte de baixo na tabela, foi um dos jogos mais difíceis. Se eles estão com problemas, vão estar ainda mais focados. Temos que deixar isso de lado e pensar na nossa preparação para o jogo".

